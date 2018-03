Carragher: ‘Dat is waarom Salah meer lijkt op Ronaldo dan op Messi’

Mohamed Salah is bij Liverpool bezig aan een sterk seizoen. Sinds zijn overstap van AS Roma naar Liverpool afgelopen zomer, was de Egyptische aanvaller goed voor 31 doelpunten in alle competities. Hij steekt in een dermate goede vorm dat hij zelfs wordt vergeleken met Lionel Messi. Dat vindt oud-international Jamie Carragher onterecht, want hij vindt Salah qua speelstijl meer op Cristiano Ronaldo lijken.

“Cristiano Ronaldo is het beste voorbeeld van hoe de rol van een buitenspeler is veranderd”, schrijft Carragher in de Daily Telegraph. “Toen hij nog bij Manchester United speelde, stond hij bij de zijlijn, maakte hij overstapjes en terroriseerde hij de rechtsbacks. Nu is hij een compleet andere speler, meer een doelpuntenmaker dan een aangever. Hij stapt nu teleurgesteld van het veld als hij niet heeft gescoord. Hij wil zijn trucjes niet meer laten zien bij de zijlijn, omdat hij vanuit daar niet op doel kan schieten. Zijn spel is gericht op het naar binnen snijden, het strafschopgebied in.”

“Dat is waarom de speelstijl van Salah meer lijkt op Ronaldo dan op die van Messi, ook al is hij lang niet van het niveau van Messi of Ronaldo”, aldus Carragher. “Messi laat zich meer uitzakken en bemoeit zich meer met het opzetten van de aanval. Dat is niet de stijl van Salah.” Zaterdagmiddag komt Salah weer in actie als Liverpool het op Anfield opneemt tegen Newcastle United.