‘Zelfs als Monaco zeventig miljoen euro biedt, zullen wij teleurgesteld zijn’

Een felle strijd ontwikkelt zich tussen Olympique Lyon en AS Monaco op de transfermarkt. Het zestienjarige talent Willem Geubbels heeft aangegeven dat hij zijn in 2019 aflopende contract bij Lyon niet wil verlengen. Geruchten over belangstelling van AS Monaco kwamen al snel op gang en zaterdag heeft de nummer twee van de Ligue 1 de interesse in de Franse jeugdinternational bevestigd. Lyon zal Geubbels niet snel laten gaan, erkent voorzitter Jean-Michel Aulas.

Geubbels, die een Nederlandse vader heeft, wordt gezien als een van de meest veelbelovende talenten van Frankrijk en Europa’s grootste club hebben hem in het vizier. Zijn contract loopt volgend jaar af en Lyon bracht donderdag naar buiten dat het talent de keuze heeft gemaakt om zijn volgende contract bij een andere club te tekenen. In een statement op de clubsite laat Monaco weten dat het Geubbels graag wil aantrekken.

“AS Monaco kan de interesse in Willem Geubbels bevestigen”, staat te lezen op de clubsite. “Olympique Lyon zal worden benaderd met oog op een mogelijke transfer in de zomerse transferperiode. Terwijl tal van talentvolle spelers de Franse competitie verlaten, vindt AS Monaco het belangrijk om een jonge Franse jeugdinternational in de Ligue 1 te houden.”

In gesprek met L’Équipe laat Aulas weten teleurgesteld te zijn in het besluit van Geubbels. De club gaat proberen zoveel mogelijk geld te verdienen naan het talent. “Als Willem denkt dat hij het beter gaat krijgen bij Monaco...”, aldus een balende Aulas. Hij wijst naar de financiële stootkracht van Monaco en wil daarvan profiteren. “Monaco kocht Pellegrini voor 28 miljoen euro. Wij gaan geen cadeautjes uitdelen. Zijn contract loopt door tot 2019. Zelfs als Monaco zeventig miljoen euro biedt zullen wij teleurgesteld zijn.”