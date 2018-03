‘Maniakale’ Weghorst kijkt terug op tijd bij NEO: ‘Dat was de hel soms, huilen’

Wout Weghorst kwam via FC Emmen bij Heracles Almelo terecht en mag zich vandaag de dag aanvoerder van AZ noemen. De 25-jarige aanvaller is niet snel tevreden en wil altijd meer. Zo hoopt de spits ooit het shirt van Oranje te dragen. Weghorst is enorm fanatiek en hoewel zijn fanatisme hem ver heeft gebracht, erkent hij dat het soms ook zijn achilleshiel is.

Het fanatisme zat er al vroeg in bij Weghorst. Daar weten ze bij zijn voormalige amateurclub NEO alles van. "Dat was de hel soms. Huilen", aldus Weghorst in gesprek met de Volkskrant. “Ik was zo fanatiek. Ik kon niet begrijpen dat sommige jongens niet alles deden voor de overwinning. Nu bij AZ heb ik dat fanatieke nog steeds. Ik weet dat mijn weg niet de gemakkelijkste weg is. Ik ben een beetje... maniakaal, is weleens gezegd. Ik beleef mijn voetbal best op een extreme manier. En als ze het nu bij AZ al raar vinden soms, kun je nagaan hoe ze dat vroeger bij de amateurs vonden. Dat was soms verschrikkelijk en eenzaam.”

Weghorst werd door zijn goede prestaties bij AZ al regelmatig in verband gebracht met het Nederlands elftal. Ex-bondscoach Dick Advocaat liet de aanvaller weten dat hij hem niet had opgeroepen omdat Weghorst er nog niet klaar voor zou zijn. De aanvaller hoopt dat Ronald Koeman hem op een dag wel uitnodigt. “Als ik daaraan denk, word ik gek. Dat is mijn alles. Ik weet dat genoeg dingen beter kunnen en misschien wel moeten bij mij. Maar ik weet ook dat ik ongelooflijk trots zou zijn om voor het Nederlands elftal uit te komen.”