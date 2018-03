Klopp dringt aan om nieuw contract: ‘Hij is dominanter sinds Coutinho weg is’

Jürgen Klopp vindt dat dat Liverpool een nieuw contract moet aanbieden aan Roberto Firmino. Volgens de Duitse manager heeft de Braziliaanse spits de laatste maanden een sterke ontwikkeling doorgemaakt en daarvoor moet hij worden beloond. Na het vertrek van Philippe Coutinho is Firmino een belangrijkere rol gaan spelen in het spel van the Reds.

Firmino maakte in 2015 de overstap van TSG Hoffenheim naar Liverpool en heeft zich sindsdien goed ontwikkeld. Dit seizoen is hij met dertien doelpunten en zes assists een van de meest productieve aanvallers uit de Premier League. “Ik denk dat het belangrijk is voor beide partijen”, aldus Klopp in de Engelse media. “Hij verdient het omdat hij ontzettend hard werk en hij hier een andere speler is geworden. Het is belangrijk om dit soort spelers, die nog jong zijn en nog beter kunnen worden, aan boord te houden. Er bestaat geen twijfel over dat we dat graag willen en ook proberen.”

Volgens Klopp is het spel van Liverpool minder voorspelbaar geworden sinds het vertrek van Coutinho naar Barcelona. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor Firmino. “Roberto was altijd al een dominante speler, maar er zijn een paar bepalende verschillen in de afgelopen wedstrijden. Het grootste compliment is misschien wel dat de laatste wedstrijden niemand heeft gedacht dat het met Phil misschien anders zou zijn. Ik wil niet natrappen richting Phil, omdat dat helemaal niet nodig is en alles goed is, maar het is alleen maar normaal dat Firmino belangrijker is.”