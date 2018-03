Raiola: ‘Als je aan het mij vraagt, zou ik zeggen dat hij de club moet verlaten’

Mino Raiola ontkent dat het bij Manchester United niet botert tussen José Mourinho en zijn cliënt Paul Pogba. De manager van de Premier League-club zou meer van de middenvelder eisen en deinst er niet voor terug om de voormalig duurste voetballer ter wereld op de bank te zetten. De media in Engeland vragen zich dan ook af of Pogba nog wel toekomst heeft op Old Trafford en suggereren dat Raiola inmiddels op zoek is naar een nieuwe club.

Raiola zou naar verluidt al diverse keren met Real Madrid om de tafel hebben gezet. Dat ontkrachtte de Italiaanse Nederlander vrijdagavond in gesprek met RAI Sport resoluut. “Ik breng geen spelers van hier naar daar. Ik ben geen taxi of een vliegtuig. Natuurlijk, als het slecht zou gaan dan zou ik klaar staan om mijn werk uit te voeren. En dat is het zoeken naar een oplossing voor de club en de speler. Maar er is geen oorlog met Mourinho. Pogba wil daar prijzen winnen, in het shirt van Manchester United.”

Raiola behartigt eveneens de belangen van Gianluigi Donnarumma en pleit openlijk voor een vertrek van de doelman bij AC Milan. De keeper ondertekende vorig jaar echter een nieuw contract met de Noord-Italianen. “Gigio maakte een keuze en dat was blijven bij Milan. Dat respecteer ik. Als hij mij zou vertellen dat hij wil vertrekken, dan ga ik meteen aan het werk. Er zijn namelijk belangrijke aanbiedingen. Sterker nog, als je het aan mij vraagt, zou ik zeggen dat hij Milan moet verlaten. Waarheen? Wellicht het buitenland, maar misschien een andere club in Italië. Ik sluit niks uit.”

“Hij is nog niet de beste doelman ter wereld, maar dat wordt hij wel als hij de juiste keuzes maakt. Hij moet volgend jaar naar een topclub gaan, zoals ik al heb gezegd. Dat is mijn idee.” Raiola zal zich de komende maanden ook moeten bezighouden met de toekomst van Mario Balotelli, die helemaal opgeleefd is en een aflopend contract met OGC Nice heeft. “Welke club Mario ook gratis binnenhaalt, het zal een koopje zijn. Als ik Napoli was, zou ik hem nemen. Hij is een van de beste spitsen van dit moment en hij is ideaal voor die club.”

“Mario is explosief binnen de linnen en heeft grote vorderingen met zijn gedrag gemaakt. Napoli zou fantastisch zijn voor een speler met zijn kwaliteiten en karakter. Er zijn spelers die bang zijn om naar Napels te gaan, maar hij duidelijk niet. Hij zou ook geen moeite hebben met de verwachtingen van de fans. Hij heeft al voor de grootste clubs ter wereld gespeeld. De passie van de fans is alleen maar goed voor hem.” Raiola ontkende tot slot dat hij bezig is om zaakwaarnemer van Mauro Icardi en Paulo Dybala te worden. “Internazionale en Juventus kunnen rustig blijven, niemand gaat nergens heen.”