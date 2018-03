Mourinho wil ontbrekende schakel ophalen bij Barcelona

De Zweed Kalle Björklund kan in de voetsporen treden van zijn vader Joachim Björklund. Het talent kan Torre Levante inruilen voor Valencia, de club waar zijn vader van 1988 tot 2001 voor speelde. (Diverse Spaanse media)

De Portugees wil in de zomer een poging wagen als Antoine Griezmann naar Barcelona gaat, Philippe Coutinho een andere rol krijgt en Rakitic daardoor overbodig raakt bij de Catalanen.

Wanneer David de Gea komende zomer naar Real Madrid vertrekt, dan wil Manchester United zijn opvolger oppikken bij Barcelona. De Engelse topclub heeft honderd miljoen euro over voor Marc-André ter Stegen. (Don Balon)

Cagliari heeft een prijskaartje van vijftig miljoen euro gehangen om de nek van Nicolo Barella. De talentvolle middenvelder staat niet alleen in de belangstelling van Liverpool, maar ook van Juventus. (Calciomercato)