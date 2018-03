‘Dat stadion wordt nu per zitplaats 2,7 keer zo duur als de ArenA’

Feyenoord wil structureel aanhaken bij de top en acht daarom een nieuw stadion noodzakelijk. Volgens econoom Tsjalle van der Burg is een nieuw onderkomen helemaal geen garantie voor succes. Sterker nog, hij luidt de noodklok over Feyenoord City en denkt dat het verlaten van De Kuip de doodsteek kan betekenen voor de regerend landskampioen. "Domweg omdat het veel te duur is om het ooit rendabel te krijgen”, zegt hij in het Algemeen Dagblad.

Feyenoord kon er voor kiezen om De Kuip te verbouwen en er lag een uitgebreid plan van BAM klaar. Het huidige stadion zou uitgebreid worden naar 70.000 zitplaatsen en het voorzag een akoestisch dak. De kosten werden berekend op 220 miljoen euro. "Feyenoord City heeft met 63.000 minder capaciteit en een regendak, géén akoestisch dak dat concerten mogelijk maakt. Maar het is zo'n 260 miljoen euro duurder. Een absurd verschil. Totaal onverantwoord”, aldus Van der Burg.

Het argument dat het gehele stadsdeel Rotterdam-Zuid zou profiteren van Feyenoord City is volgens Van der Burg nergens op gebaseerd. "In het plan van BAM is de gebiedsontwikkeling nooit onderzocht. Het feit dat dat nooit is onderzocht, en dat het plan stukliep op nog geen twintig miljoen euro, geeft wel aan dat Feyenoord helemaal niet op renovatie van de Kuip zat te wachten”, aldus Van der Burg, die laat weten dat Feyenoord hoe dan ook een nieuw stadion wilde. "Maar dat stadion wordt nu per zitplaats 2,7 keer zo duur als de ArenA. Dat kan de bouwers heel veel winst opleveren. En precies daarom zullen de bouwers willen helpen om het te financieren.”

Volgens de econoom is het niet juist van Feyenoord om te denken dat de club door het nieuwe stadion het hoogste spelersbudget van de Eredivisie krijgt. Naar verwachting krijgt de nummer vijf van de Eredivisie een budget van dertig miljoen euro voor salarissen. "Een denkfout is dat die clubs stil blijven zitten. Zeker Ajax gaat de komende jaren alleen nog maar groeien”, klinkt het. “Die hebben een eigen vermogen van 175 miljoen euro en gaan met dat geld investeringen doen die veel geld opleveren, waaronder een grote renovatie van de ArenA.”