‘Als ik aan Robin van Persie denk, ga ik gewoon heel hard lachen’

Ridgeciano Haps wil ten koste van alles voorkomen dat zijn oude club AZ volgende maand de TOTO KNVB Beker wint. Hij verloor vorig jaar de finale met AZ en wil dit nu in het tenue van Feyenoord niet nog een keer meemaken. De kans is groot dat de Alkmaarders op de ranglijst boven Feyenoord eindigen, maar daar moet het dan bij blijven. “AZ verliest bijna altijd van de topploegen”, stelt Haps zaterdag in gesprek met De Telegraaf.

“Ze denken dat ze ons kunnen verslaan straks, dus is het aan ons om te laten zien waartoe wij in staat zijn.” Haps vindt dat Feyenoord als grote club niet te snel moet worden afgeschreven. “We hebben op andere momenten de lat een aantal keren hoog gelegd en aangetikt. Als ik de spelers een voor een eruit licht, zie ik bij Feyenoord op bijna elke positie nog steeds veel kwaliteit in de ploeg”, doelt Haps onder meer op de nu fitte Robin van Persie.

Haps geniet van de aanwezigheid en de kwaliteiten van Van Persie. “Als ik aan hem denk ga ik gewoon heel hard lachen. Wat hij laat zien, dat heb ik nog niet eerder meegemaakt in mijn loopbaan bij iemand in mijn team. Het is niet alleen de techniek, het is ook wat er in zijn hoofd gebeurt voordat de bal komt. Hij denkt heel snel en voert het snel uit.”

Haps weet dat het wel goed zit met de fitheid van Van Persie. “Tegen Willem II maakte ik in de tweede helft die sprint bij de counter, waaruit we konden scoren. Het feit dat Robin het werk afmaakte in de zestien meter, betekent dat hij ook een goede en lange sprint had. Snap je…?”