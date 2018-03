‘Ik heb Koeman gezegd dat ik me op dit moment lekker op Ajax richt’

Erik ten Hag heeft een goed gevoel overgehouden aan het bezoek van Ronald Koeman aan Ajax. De bondscoach van het Nederlands elftal maakt een rondje langs de clubs om een indruk krijgen en afspraken te maken over de samenwerking. Woensdag was de Amsterdamse club aan de beurt.

“Ik denk dat het heel positief is dat de bondscoach zich zo opstelt. We zijn samen het Nederlands voetbal, waarbij het Nederlands elftal het uithangbord is.”, vertelt Ten Hag in gesprek met De Telegraaf. “Maar hij ziet de belangen van het clubvoetbal, die hand in hand moeten gaan met Oranje.”

Een goede communicatie en samenwerking is van belang, zo benadrukt Ten Hag. “Hij heeft daar op deze manier een aanzet toe gegeven.” De trainers spraken ook over talenten als Justin Kluivert, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Frenkie de Jong. Laatstgenoemde staat voorlopig aan de kant. “Koeman was enthousiast over de ontwikkeling van de talenten van Ajax.”

Klaas-Jan Huntelaar sprak eveneens met Koeman. De 34-jarige aanvaller werd de voorbije jaren nagenoeg genegeerd door Danny Blind en Dick Advocaat en speelde op 13 oktober 2015 zijn 76e en voorlopig laatste interland. De aanvaller wilde niet al te veel kwijt over het onderhoud. “Dat kun je zelf wel een beetje invullen, denk ik.”

“Ik heb gezegd dat ik me op dit moment lekker op Ajax richt. En wat er in de toekomst gebeurt, dat zien we wel.” Voor Huntelaar was Oranje eigenlijk al een afgesloten hoofdstuk. Hij maakte in september echter wel deel uit van de voorselectie van Advocaat voor de WK-kwalificatieduels met Wit-Rusland en Zweden, maar viel uiteindelijk af.