Fraser gaat met banneling praten: ‘Hij verdient een kans om terug te keren’

Voor Alexander Büttner lonkt een terugkeer in de A-selectie van Vitesse. De linksback werd bij de voorbereiding op de tweede seizoenshelft teruggezet naar Jong Vitesse, omdat hij al langere tijd kampte met een te hoog vetpercentage en daarin geen verandering wist te brengen. Nu voldoet hij nagenoeg aan de fitheidseisen van de club.

“Hij heeft daarna zijn werk verricht”, zegt trainer Henk Fraser in gesprek met de Gelderlander. “Hij is op de goede weg en dan verdient hij ook gewoon een kans om terug te keren bij de groep. Maar daarover gaan we eerst even praten. We staan voor een belangrijke fase van het seizoen en kunnen iedereen gebruiken.”

Fraser laat aan De Telegraaf weten dat niet te ontkennen valt dat Büttner ‘kwaliteiten heeft’. “En je kunt niet ontkennen dat elke trainer in het belang van de club moet denken. Na het weekend gaan we in gesprek om te kijken hoe ver we kunnen komen.”

Büttner zat voor de winterstop al boven het vetpercentage van tien tot twaalf procent. De 29-jarige back werd om die reden ook al buiten de wedstrijdselectie gehouden voor het laatste duel van 2017, op 23 december in Eindhoven met PSV (2-1). Het contract van Büttner met de Arnhemse club loopt volgend jaar zomer ten einde.