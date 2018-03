Gewild doelwit van Juventus kost liefst 150 miljoen euro

Internazionale is niet van plan zomaar mee te werken aan een vertrek van Marcelo Brozovic. De middenvelder moet aankomende zomer minimaal twintig miljoen euro opleveren. (Tuttosport)

Josep Guardiola is vastberaden Manchester City aankomende zomer nog verder te versterken. De oefenmeester wil graag een centrale middenvelder en een vleugelaanvaller toevoegen aan zijn selectie. (Daily Mirror)

Problematisch voor de Italiaanse recordkampioen is wel dat Lazio 150 miljoen euro wil ontvangen voor de middenvelder.

Mocht Lazio Milinkovic-Savic kwijtraken, dan zal men zich bij Real Betis melden. Fabián Ruiz kan door een clausule in zijn contract voor dertig miljoen euro vertrekken bij de Spaanse club. (Mundo Deportivo)