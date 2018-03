FC Porto wint topper van Dost-loos Sporting en verstevigt eerste plaats

FC Porto heeft vrijdagavond een belangrijke stap richting de landstitel gezet. Het team van Sergio Conceicao zegevierde in eigen huis over concurrent Sporting Portugal, dat niet over de geblesseerde Bas Dost kon beschikken: 2-1. Door de zege heeft de koploper van de Liga NOS nu acht punten meer dan Sporting, met nog negen speeldagen te gaan. Benfica heeft evenveel punten als de stadsgenoot, maar komt zaterdagavond nog in actie tegen Maritimo.

Na dertien minuten spelen kwam Sporting goed weg. Mousa Marega kopte de bal eerst op de paal en zag daarna hoe zijn rebound door Bryan Ruiz van de lijn werd gehaald. Luttele minuten later claimde Sporting een penalty, na een valpartij van Seydou Doumbia, maar na het bestuderen van de videoarbiter wees de scheidsrechter niet naar de stip. De aanvaller was drie minuten later dicht bij de 0-1. Iker Casillas keerde de inzet echter met zijn voet en in de 22e minuut reageerde hij ook attent op een schot van Bruno Fernandes.

Een misser van Marega, na 25 minuten spelen, was de voorbode van de 1-0 van FC Porto. Na een uitstekende voorzet van Hector Herrera vanaf rechts kopte Ivan Marcano diagonaal de 1-0 achter Rui Patricio. Het was niet de enige domper voor Sporting in de eerste helft. Doumbia moest zich na een luchtduel met Diogo Dalot laten vervangen door Rafael Leao, die echter vrijwel direct de 1-1 liet noteren. Na balverlies van Yacine Brahimi bezorgde Ruiz de bal bij de achttienjarige, die het leer door de benen van Casillas werkte: 1-1.

FC Porto was na de pauze echter niet van slag en had slechts vier minuten nodig om aan de leiding te gaan. Een bal van Goncalo Paciencia ging aan iedereen voorbij, waarna Brahimi de bal heerlijk aannam en hoog achter Rui Patricio schoot: 2-1. Sporting had kansen om minimaal gelijk te spelen, maar was onzorgvuldig in de afwerking. Een kopbal van Sebastian Coatés kwam in het zijnet terecht, Casillas voorkwam vlak voor tijd de 2-2 van invaller Fredy Montero en Leao schoot van dichtbij over.