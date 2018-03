PSV ontvangt FC Utrecht: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling

Het vertrouwen moet groot zijn bij PSV, dat afgelopen zondag een reuzenstap zette in de richting van het kampioenschap. In het hol van de leeuw werd Feyenoord met 1-3 verslagen, een paar uur nadat titelconcurrent Ajax punten had verspeeld tegen ADO Den Haag (0-0). De voorsprong met de nummer twee van de Eredivisie is weer opgelopen naar zeven punten en het lijkt inmiddels een kwestie van tijd voordat het team van trainer Phillip Cocu zich kampioen mag noemen van het seizoen 2017/18. Zaterdagavond (18.30 uur) komt FC Utrecht op bezoek in het Philips Stadion.

Feyenoord wilde PSV vorige week vanaf de eerste minuut het gevoel geven dat er niets te halen viel in De Kuip, maar het waren juist de bezoekers die vanaf de aftrap de lakens uitdeelden. Door doelpunten van Santiago Arias en Steven Bergwijn ging PSV rusten met een 0-2 voorsprong. Na de thee deed Tonny Vilhena nog wat terug, maar Gastón Pereiro maakte met zijn 1-3 een einde aan de illusies van Feyenoord. Met nog negen wedstrijden te gaan heeft PSV een kans van bijna 93 procent op de landstitel. Dat hebben statistici berekend die de Euro Club Index samenstellen. De Eindhovenaren zitten dus op rozen, maar zaterdag moet er wel gewonnen worden van FC Utrecht.

Blessures PSV

De Argentijnse spits Maximiliano Romero is nog altijd niet wedstrijdfit. Ook Kenneth Paal is er niet bij, maar hij is wel op de weg terug. Cocu beschikt verder over een volledig fitte selectie. Bij FC Utrecht ontbreekt Zakaria Labyad. De aanvallende middenvelder is er niet bij in Eindhoven door een liesblessure.

Schorsingen PSV

Hirving Lozano is er zaterdagavond niet bij. Hij zit een schorsing van totaal drie wedstrijden en moest daardoor al het duel met Feyenoord aan zich voorbij laten gaan. Op 17 maart mag de Mexicaan weer meedoen tegen VVV-Venlo. Vijf spelers staan op scherp bij PSV. Santiago Arias, Nicolas Isimat-Mirin, Marco van Ginkel, Jorrit Hendrix en Steven Bergwijn missen bij een gele kaart tegen FC Utrecht het uitduel met Willem II van volgende week.

Vermoedelijke opstellingen PSV en FC Utrecht

Cocu heeft geen reden om wisselingen door te voeren in zijn elftal ten opzichte van het duel met Feyenoord van vorige week zondag. Iedereen bij PSV is fit. Lozano zal weer vervangen worden door Pereiro.

Vermoedelijke opstelling PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Hendrix, Ramselaar; Bergwijn, De Jong, Pereiro.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht: Jensen, Klaiber, Van der Maarel, Leeuwin, Janssen, Emanuelson, Klich, Strieder, Ayoub, Kerk, Van der Streek

FC Utrecht – PSV eerder dit seizoen

In Utrecht denkt men niet graag terug aan het duel van eerder dit seizoen. PSV was namelijk veel te sterk voor de ploeg van toenmalig trainer Erik ten Hag. De Eindhovenaren wonnen liefst met 1-7 en kwamen toen aan kop. Met vier doelpunten was Jürgen Locadia de grote man aan Eindhovense zijde. De andere doelpunten namens PSV werden gemaakt door Lozano, Van Ginkel en Bergwijn.

Statistieken PSV – FC Utrecht

O PSV won de laatste 21 thuisduels met FC Utrecht in de Eredivisie (de langste zegereeks ooit van de Eindhovenaren tegen een specifieke club) en scoorde minimaal twee keer in negen van de laatste tien thuisduels met de Utrechters.

O PSV won in de Eredivisie vaker van FC Utrecht dan van iedere andere club (65 keer) en kwam alleen tegen NAC (249 keer) vaker tot scoren dan tegen de Domstedelingen (237).

O PSV (21 overwinningen) is nog één zege verwijderd van het totale aantal van 2016/17; de 22e zege kwam toen pas in speelronde 34 (tegen PEC Zwolle).

O PSV heeft voor het eerst sinds de aanstelling van Phillip Cocu in 2013 in een Eredivisieseizoen gemiddeld minder balbezit dan de tegenstander (49,6%), vorig seizoen lag dit nog op 59,1 procent.

O Gastón Pereiro kwam tot twintig goals & assists in de Eredivisieduels met het huidige linkerrijtje, tegenover negen doelpunten & assists tegen de onderste negen teams.