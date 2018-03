Monaco continueert uitstekende vorm; Balotelli maakt volgend slachtoffer

AS Monaco blijft in het kielzog van koploper Paris Saint-Germain prima presteren in de top van de Ligue 1. De titelverdediger rekende vrijdagavond op eigen veld af met Girondins Bordeaux (2-1) en boekte zo zijn negende overwinning in de laatste dertien competitiewedstrijden. Het bleef in die reeks bovendien ongeslagen. Monaco heeft door de zege een gat van vijf punten geslagen met nummer drie Olympique Marseille, dat later dit weekeinde nog thuis tegen Nantes speelt.

Eenvoudig ging het echter niet voor het elftal van Leonardo Jardim. Het bezoek verweerde zich kranig in het Stade Louis II en nam na een half uur voetballen zelfs brutaal de leiding. Verdediger Youssouf Sabal stoomde op over de rechterflank en had vervolgens oog voor teamgenoot Youssouf Sabal. Die was rond de strafschopstip ontsnapt aan zijn directe tegenstander en liet doelman Danijel Subasic vervolgens kansloos met een geplaatst schot.

Monaco verloor slechts 2 van zijn laatste 36 thuiswedstrijden in de Ligue 1 en ook vrijdagavond liep het uiteindelijk goed af voor de Monegasken. Stevan Jovetic verzorgde nog op slag van rust de gelijkmaker na een handige pass van Thomas Lemar, waarna Rony Lopes halverwege de tweede helft uitgroeide tot matchwinner. De Portugees haalde van dichtbij verwoestend uit, nadat Djibril Sidibé de bal met een uiterste krachtsinspanning nog ternauwernood nog binnen had gehouden.

OGC Nice – Lille 2-1

Het team van Lucien Favre boekte een minimale overwinning op Lille, dat zonder de geblesseerde Anwar El Ghazi aantrad. Nice nam na vijf minuten de leiding; uit een corner van Wylan Cyprien kopte Mario Balotelli de bal achter Mike Maignan. Het betekende voor de Italiaan alweer zijn 21e doelpunt in alle competities dit seizoen. Vier minuten na rust nivelleerde Luiz Araújo de tussenstand: de Braziliaan rondde goed af na een één-twee met Nicolás Pepe. De drie punten bleven echter in de Allianz Riviera. Na een voorzet vanaf rechts van invaller Arnaud Souquet schoot de vrijstaande Cyprien het leer in de 79e minuut met een volley achter Maignan. Nice staat nu zevende, terwijl Lille onder de rode streep blijft staan.