Strafschoppen houden Jong Ajax aan kop in Jupiler League

De spanning is te snijden in de top van de Jupiler League. Jong Ajax voorkwam vrijdagavond op bezoek bij Almere City diep in blessuretijd nieuw puntverlies, maar voelt de hete adem van achtervolger NEC evenwel nog altijd in de nek. De Nijmegenaren zegevierden eenvoudig bij RKC Waalwijk en blijven de Amsterdamse beloften op twee punten volgen. Fortuna Sittard kwam vanwege de barre weersomstandigheden niet in actie tegen MVV Maastricht en is zijn derde plaats voorlopig kwijt aan seizoensrevelatie Telstar.

Almere City - Jong Ajax 1-2

De Amsterdamse beloften gingen maandagavond met 2-1 onderuit op bezoek bij Jong FC Utrecht en Dennis Johnsen stond na afloop van die verliespartij in het middelpunt van de aandacht. De jonge Noor werd nog in de eerste helft gewisseld, omdat trainer Michael Reiziger 'het niet eens was' met diens gedrag. Johnsen kon in de uitwedstrijd tegen Almere echter gewoon weer rekenen op een basisplaats, maar hij kon het verschil in de eerste helft niet maken, ondanks een gevaarlijke poging op slag van rust. Ajax voerde de druk na de onderbreking op, maar moest twintig minuten voor tijd plots in de achtervolging, doordat Sylvester van der Water na een afgeslagen hoekschop succesvol de trekker overhaalde. Almere leek zodoende te gaan stunten, maar Zian Flemming bezorgde Ajax met twee benutte strafschoppen, waarvan een diep in blessure, toch nog de zege.

RKC Waalwijk - NEC 0-2

De bezoekers uit Nijmegen wisten het doel in de eerste helft niet te vinden, maar dat lag zeker niet aan het gebrek aan mogelijkheden. NEC was de bovenliggende partij voor rust en kreeg diverse kansen om op voorsprong te komen. De grootste was voor Steeven Langil, maar zijn strafschop na negentien minuten voetballen werd gekeerd door doelman Etienne Vaessen. NEC bleef in zijn laatste vier wedstrijden driemaal zonder overwinning, maar werd een klein kwartier na rust in het zadel geholpen doordat Gigli Ndefe zijn tweede gele kaart van de avond ontving. De ploeg van Pepijn Lijnders wist de overtalsituatie vervolgens vrijwel onmiddellijk uit te buiten via Frank Sturing. Hij gaf uit een corner het laatste zetje en bracht de Nijmegenaren zo aan de leiding. Anass Achahbar bepaalde in de slotfase de eindstand na opnieuw een hoekschop.

FC Dordrecht - Telstar 2-3

Dordrecht is sinds de winterstop aan de beterende hand. Van de laatste zeven competitieduels werden er liefst zes gewonnen en ook tegen Telstar had de ploeg van Gérard de Nooijer al snel reden tot juichen. Rodny Lopes Cabral werkte de bal na drie minuten spelen uit een hoekschop ongelukkig met het hoofd in eigen doel. Telstar had het lastig, maar wist de stand halverwege de eerste helft toch gelijk te trekken middels een rake kopbal van Andrija Novakovich. In de tweede helft tapten de bezoekers uit een ander vaatje: doelpunten van opnieuw Novakovich en Mohamed Hamdaoui stelden de zege uiteindelijk veilig. Robert Mutzers redde vijf minuten voor tijd de eer voor de thuisploeg.

Helmond Sport - Jong AZ 3-0

De beloften uit Alkmaar verkeren de laatste weken in bloedvorm. Maandag werd op eigen veld tegen Jong PSV de vierde competitiezege op rij geboekt, maar Helmond Sport weigerde zich naar de slachtbank te laten leiden. De kwakkelende Brabanders verweerden zich kranig in de eerste helft en haalden de rust uiteindelijk betrekkelijk eenvoudig zonder kleerscheuren. Sterker nog: Helmond Sport was de bovenliggende partij voor eigen publiek en wist in de tweede helft dankzij doelpunten van Robert van Koesveld en Jordy Thomassen (twee) zelfs afstand te nemen van AZ.

FC Oss – SC Cambuur 2-1

Na een doelpuntloze eerste helft kon de thuisploeg niet beter aan het tweede bedrijf beginnen. Na een voorzet van Fatih Kamaci knikte Richard van der Venne drie minuten na rust de bal tegen de touwen: 1-0. De Ossenaren konden echter niet lang van de voorsprong genieten. Twee minuten later tekende Daan Boerlage voor de 1-1, na voorbereidend werk van Daniel Crowley. In het restant van de tweede helft hadden beide teams uitzicht op een tweede treffer en het was uiteindelijk Norichio Nieveld die de 2-1 binnenkopte. Cambuur, nummer dertien, heeft nu al vier duels op rij niet gewonnen, terwijl FC Oss naar de negende stek stijgt.

FC Volendam – FC Eindhoven 3-2

De thuisploeg kwam na een half uur spelen op voorsprong, via een rake rebound van Enzo Stroo, maar FC Eindhoven zorgde nog voor rust voor de ommekeer. Eén minuut later maakte Joël Thomas op aangeven van Abdelmalek El Hasnaoui zijn eerste treffer voor de bezoekers en op slag van rust benutte hij een strafschop, na een overtreding op Elton Kabangu. In de tweede helft had Eindhoven uitzicht op de 1-3, via onder meer een inzet van Thomas op de paal, maar het was Nick Doodeman die voor de 2-2 zorgde en vlak voor tijd nam Joël Veerman ook nog eens de 3-2 voor zijn rekening.