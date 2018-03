Martens inspireert Oranje Leeuwinnen tot sensationele comeback

Het Nederlands vrouwenelftal heeft ook zijn tweede wedstrijd op de Algarve Cup in winst weten om te zetten. Het elftal van bondscoach Sarina Wiegman kwam in de wedstrijd tegen Denenmarken tot tweemaal toe terug van een achterstand en ging er in de vierde minuut van de blessuretijd zelfs nog met de overwinning vandoor: 2-3. Nederland behoudt zijn maximale score zo, nadat er woensdag al met 2-6 werd gewonnen van Japan.

De ontmoeting met de Denen was een herhaling van de EK-finale van afgelopen zomer in eigen land. Oranje zegevierde toen met 4-2, maar had ditmaal een stuk meer te duchten van de Scandinaviërs. De Deense dames begonnen prima aan de wedstrijd en wisten na negentien minuten voetballen de score te openen. Harder Pernille haalde op de rand van het strafschopgebied uit en plaatste de bal uiteindelijk buiten het bereik van keeper Jennifer Vreugdenhil.

Het antwoord van de Oranje Leeuwinnen liet echter niet lang op zich wachten. Cheyenne van den Goorbergh kwam na een half uur voetballen in balbezit op de rand van het strafschopgebied en vond uiteindelijk de bovenhoek met een beheerste uithaal: 1-1. Oranje leek zichzelf daarmee weer iets meer lucht te verschaffen, maar moest luttele minuten later alweer in de achtervolging, nadat Frederikke Thøgersen het hoofd zette tegen een voorzet van Katrine Veje.

De ploeg van Wiegman ontsnapte al vroeg in de tweede helft aan een ruimere achterstand, doordat de Deense vrouwen uit een vrije trap de paal raakten. Oranje trad aan zonder sterspeler Lieke Martens in de basiself, maar Wiegman besloot de vedette van Barcelona een kwartier voor tijd toch nog binnen de lijnen te brengen.

Martens had vervolgens slechts twee minuten nodig om het net te vinden: een voorzet van Liza van der Most werd vakkundig binnengekopt. Denemarken verloor daarna Karoline Smidt Nielsen met een rode kaart en bleef door een eigen doelpunt van Simone Boye-Sørensen in de absolute slotfase zelfs met lege handen achter.