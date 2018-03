Mendy repliceert eigen club via Twitter: ‘Geen idee wanneer ik dat gezegd heb’

Benjamin Mendy zit sinds september in de lappenmand met een ernstige knieblessure, maar de Fransman weet via social media nog altijd regelmatig in de schijnwerpers te komen. Vrijdag wekte hij opnieuw verbazing, door het Twitter-account van nota bene zijn eigen werkgever te repliceren.

De linksback werkt momenteel hard aan zijn herstel, nadat hij op 23 september tegen Crystal Palace een kruisbandblessure opliep. Mendy hoopt dit seizoen nog zijn rentree te kunnen maken in het elftal van Josep Guardiola, maar de stadsderby van begin april tegen Manchester United komt, anders dan dat zijn club vrijdag via Twitter liet weten, vermoedelijk nog te vroeg voor hem.

?? hummm not sure where or when I said that but ... calm down guys, no rush or pressure it will take as long as I need until I’m 100% https://t.co/CRysUTXFhE — Benjamin Mendy (@benmendy23) 2 maart 2018

"De Manchester-derby is een realtisch doel, het zit in mijn hoofd. Die wedstrijd wil ik heel graag spelen. Ik kom iets sneller terug dan dat aanvankelijk gedacht werd. Ik denk dat het voor mij mogelijk is om binnen vier weken terug te keren", zo werd Mendy geciteerd door het Twitter-account van the Citizens.

De afgelopen zomer van AS Monaco overgekomen verdediger ontkrachtte het bericht niet veel later echter alweer zelf. "Geen idee waar en wanneer ik dat gezegd heb, maar rustig aan jongens. Geen haast of druk. Het zal zo lang duren als ik nodig heb, totdat ik weer honderd procent fit ben", aldus Mendy.