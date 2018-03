Mourinho wil ‘jonge speler’ behouden: ‘Ik weet niet of het gat nog groot is’

José Mourinho hoopt Marouane Fellaini te behouden voor Manchester United. Het contract van de Belgische middenvelder loopt aan het einde van dit seizoen af bij de Engelse grootmacht en beide partijen hebben nog altijd geen overeenstemming bereikt over een nieuwe verbintenis. Mourinho hoopt in elk geval dat Fellaini ook na deze voetbaljaargang actief blijft op Old Trafford.

De Portugese manager maakte dit seizoen in alle competities zestien keer gebruik van de international van België en ziet in hem een waardevolle kracht. "Of hij zal blijven of vertrekken? Ik weet het niet, maak ik wil dat hij blijft en de club wil dat ook", wordt Mourinho vrijdag geciteerd door diverse Engelse media. Fellaini zou onder meer aanbiedingen uit Turkije, Italië en China op zak hebben. "Ik weet niet hoe de onderhandelingen verlopen en of het gat tussen de aanbieding en zijn wensen nog groot is."

"Hij is nog steeds een jonge speler", vervolgt de oefenmeester over de inmiddels dertigjarige Fellaini, die in de zomer van 2013 voor ruim dertig miljoen euro overkwam van Everton. De boomlange middenvelder kwam vanwege een knieblessure op 31 januari voor het laatst in actie voor Manchester United. "Hij heeft een kleine operatie achter de rug, maar de blessure is niet ernstig. Hij zal binnen enkele weken terug zijn. Mochten we ons in de Champions League weten te ontdoen van Sevilla, dan denk ik dat hij er in de kwartfinales weer bij kan zijn en in een hypothetisch geval ook in de halve finales van de FA Cup."