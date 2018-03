De Wolf pleit voor gaas in De Kuip: ‘Je zou daar maar zitten met je kinderen’

Feyenoord kreeg deze week een geldboete van vijftienduizend euro opgelegd door de KNVB, nadat er eind januari in het bekerduel met PSV vuurwerk werd afgestoken door supporters van de Rotterdamse club. John de Wolf veroordeelt het afsteken van vuurwerk tijdens voetbalwedstrijden, maar hekelt het naar zijn mening inconsequente handelen van de voetbalbond.

De oud-verdediger was woensdagavond in De Kuip aanwezig bij de bekerwedstrijd tussen Feyenoord en Willem II en schrok zich naar eigen zeggen 'kapot' door het gedrag van de uitfans. "Ik zag dat er vanuit het uitvak vuurwerk van boven naar beneden gegooid werd, naar het vak waar ook kinderen zaten", zegt hij bij RTV Rijnmond. "Strikers die ontploften. Daar hoor en lees je dan weer niets over."



De Wolf denkt de oplossing voor het probleem wel te weten. "Ik zou zeggen: doe er een gaas voor, zodat er uit dat vak niets meer gegooid kan worden", legt hij uit. "Je zou daar maar zitten met je kinderen. Als het Feyenoord is wordt het allemaal heel groot gemaakt. Het is niet goed te praten, maar wat ik woensdag gezien heb; ik ben me echt kapot geschrokken."

Overigens heeft Willem II momenteel een schikkingsvoorstel van de KNVB op zak, nadat supporters van de Tilburgse club begin december na afloop van de thuiswedstrijd tegen NAC Breda vuurwerk richting de spelers van de aartsrivaal gooiden. Willem II liet deze week echter weten niet akkoord te gaan met het schikkingsvoorstel van een boete van 7500 euro en een wedstrijd zonder publiek op de Kingside, een deel van de tribunes achter het doel.