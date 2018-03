Topscorer Jupiler League wil hogerop: ‘Heb nog geen aanbieding ontvangen’

De topscorerslijst in de Jupiler League wordt momenteel aangevoerd door Mart Lieder. De spits was in 25 competitiewedstrijden voor FC Eindhoven goed voor 20 doelpunten en laat daarmee onder anderen Sam Hendriks van Go Ahead Eagles en Ajacied Mateo Cassierra (respectievelijk 16 en 14 competitietreffers) achter zich. Lieder droomt inmiddels hardop van een stap hogerop.

De 27-jarige aanvaller speelde eerder in de Eredivisie voor Vitesse, RKC Waalwijk en FC Dordrecht, maar slaagde er eigenlijk nimmer in aan te pikken op een hoger niveau. Na een seizoen op het tweede niveau in Zwitserland bij FC Aarau werd Lieder in de zomer van 2016 door FC Eindhoven teruggehaald naar Nederland. Hij was in zijn debuutjaar goed voor vijftien doelpunten in de Jupiler League en inmiddels heeft hij dat aantal dus al overtroffen.

Het contract van Lieder loopt aan het einde van dit seizoen af in het Jan Louwers Stadion, maar de aanvaller lijkt niet voornemens die verbintenis te verlengen. "Ik heb geloof ik nog geen aanbieding van FC Eindhoven ontvangen, maar misschien weet mijn zaakwaarnemer meer", laat hij desgevraagd weten in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Persoonlijk wil ik er eigenlijk niets van weten. Na dit seizoen ga ik pas zitten en kijken wat er speelt, wat er mogelijk is", vervolgt Lieder, die vastberaden lijkt FC Eindhoven na afloop van dit seizoen te verlaten. "Een stap hogerop is wel de bedoeling. Dat was vorig jaar al mijn doel, toen bleef die stap uit. Nu kijken of het er wel van gaat komen. We zien het vanzelf."