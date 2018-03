Manchester City laat spits na half jaar in Spanje naar Shakhtar Donetsk gaan

De toekomst van Olarenwaju Kayode lijkt niet bij Manchester City te liggen. De 24-jarige spits maakte afgelopen zomer de overstap van Austria Wien naar de Engelse grootmacht, maar werd vervolgens onmiddellijk verhuurd aan Girona. Zijn dienstverband in Catalonië werd vroegtijdig beëindigd, maar Kayode heeft inmiddels onderdak gevonden bij Shakhtar Donetsk, zo laat die club vrijdagavond weten via de officiële kanalen.

De koploper van de Oekraïense competitie huurt de aanvaller tot het einde van dit seizoen en heeft tevens een optie tot koop bedongen. Daardoor is de kans aanwezig dat Kayode Manchester City zal verlaten zonder ook maar één wedstrijd gespeeld te hebben. De Nigeriaan werd afgelopen zomer voor een transferbedrag van 3,8 miljoen euro in Oostenrijk opgepikt bij Austria Wien, maar the Citizens besloten hem vervolgens direct op huurbasis naar Girona te sturen.

Bij de promovendus uit Spanje slaagde Kayode er echter nimmer in te overtuigen. Hij speelde in de eerste seizoenshelft twaalf competitiewedstrijden, waarvan slechts twee als basisspeler. Daarin kwam hij niet tot scoren. Girona besloot Kayode daarom eind januari terug te sturen naar Manchester City, maar daar heeft de spits voorlopig geen uitzicht op speeltijd. De transferperiode in Oekraïne sluit pas vannacht, waardoor Shakhtar hem nog op de valreep heeft kunnen vastleggen.