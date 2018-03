Sneijder droomt van terugkeer: ‘De liefde is wederzijds’

Wesley Sneijder is alweer ruim anderhalf jaar weg bij Galatasaray, maar is de club uit Europees Istanbul niet vergeten. De 33-jarige aanvallende middenvelder van het Qatarese Al-Gharafa zegt in een interview met TRT Spor dat hij nog altijd warme gevoelens koestert voor de huidige nummer één van de Süper Lig.

“Ik ben eerlijk als ik zeg dat ik Galatasaray en de supporters mis. Ik heb een geweldige tijd gehad daar, vanaf het moment dat ik arriveerde tot het moment dat ik vertrok. De fans sturen mij constant berichten op social media. De liefde is wederzijds”, aldus de recordinternational van Galatasaray, die niet uitsluit dat hij in de toekomst terugkeert bij Cim Bom.

“Ik wil op een dag zeker terugkeren. Misschien als voetballer, misschien als directeur, misschien als trainer. We zullen zien.” Sneijder benadrukt dat het nooit zijn wens was om weg te gaan: “Ik was van plan om in Turkije te blijven. Mijn zoon is daar geboren en ik wilde mijn carrière daar afsluiten. Ik heb er ook een bouwbedrijf dat goed loopt, maar sommige mensen hebben mijn toekomstplannen in de war geschopt.”

Op de vraag of hij daarmee doelt op voormalig voorzitter Dursun Özbek en ex-trainer Igor Tudor, antwoordt Sneijder niet bevestigend: “Ik ga niet slecht over individuen praten nu ik weg ben bij de club. Zo ben ik niet. Ik ben in ieder geval blij voor de club dat ze nu een nieuwe voorzitter en trainer hebben. Bepaalde dingen moesten gewoon anders. Ik maak deel uit van de familie van Galatasaray en dat verandert nooit. Als je het rood en geel eenmaal gedragen hebt, dan kun je niet meer terug.”