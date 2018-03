‘Van Persie schopte mij over de zijlijn, normaal was dat andersom’

NAC Breda neemt het zaterdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion op tegen Feyenoord en dat is voor Stijn Vreven een weerzien met Robin van Persie. De trainer speelde nooit met de aanvaller samen, maar vocht als rechtsback wel geregeld duels uit met de 34-jarige Van Persie. Vreven kan zich die wedstrijden goed herinneren.

“Dat hij na een overtreding op mij een rode kaart pakte en dat ik hem moest verdedigen bij de KNVB. Dat zal mij altijd bijblijven”, zo wordt Vreven geciteerd door BN De Stem. “Hij schopte mij over de zijlijn, normaal was dat andersom. Hij kreeg een serieuze straf waarop hij in beroep ging en ik een goed woordje voor hem moest doen.”

De 44-jarige Vreven is voor Feyenoord blij dat de linkspoot terug is in De Kuip, zo geeft hij aan tegenover de regionale krant: “Met zijn ervaring kan hij een jonge ploeg op sleeptouw nemen. Een andere persoonlijkheid dan Dirk Kuyt, maar Van Persie heeft niks meer te bewijzen en is iemand waar veel spelers tegenop kijken. Een verrijking voor de Eredivisie, hoewel er zaterdag geen plaats is voor sentiment.”

Het Feyenoord van Giovanni van Bronckhorst wist dit seizoen overigens nog niet te winnen van een promovendus in de competitie. De enige keer dat de Rotterdammers in een heel seizoen zonder overwinning op promovendi bleven, was in 1990/91. Het NAC van Vreven staat, na 25 speelronden, op de vijftiende plaats. Het verschil met FC Twente, dat in de degradatiezone staat, bedraagt vier punten.