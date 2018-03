Hendrix viert jubileum: ‘Ik heb er eigenlijk ook wel veel voor moeten laten’

Jorrit Hendrix speelde onlangs zijn 150e wedstrijd in het eerste elftal van PSV. Op 10 augustus 2013 maakte de toen achttienjarige middenvelder in de wedstrijd tegen NEC (5-0) zijn debuut in de hoofdmacht van de Eindhovenaren. Dit seizoen is Hendrix een vaste waarde in het elftal van trainer Phillip Cocu, dat op de landstitel afstevent.