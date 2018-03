‘Je ziet weinig verschil, of ze nu tegen Ajax of een andere ploeg spelen’

Na de 1-3 overwinning in De Kuip neemt PSV het komende zaterdag op tegen FC Utrecht. Voor trainer Phillip Cocu is het duidelijk hoe de Domstedelingen aan zullen treden in Eindhoven. Daarnaast zegt hij dat de Eindhovenaren niet tegen iedere ploeg zo zullen spelen zoals ze afgelopen weekend tegen Feyenoord deden.