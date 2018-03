Napoli breekt na 41 wedstrijden contract open van verdediger

Vlad Chiriches heeft zijn contract bij Napoli met twee seizoenen verlengd. De 28-jarige centrale verdediger ligt nu tot de zomer van 2022 vast in het Stadio San Paolo, zo maken i Partenopei vrijdag via de officiële kanalen bekend.

Chiriches is aan zijn derde seizoen bezig bij de club van trainer Maurizio Sarri. Hij kwam in de zomer van 2013 voor negenenhalf miljoen euro over van Tottenham Hotspur en speelde sindsdien 41 wedstrijden in het eerste elftal. Daarin was de Roemeen goed voor vier doelpunten.

Chiriches, aanvoerder en 51-voudig international van zijn land, pakte twee prijzen in zijn carrière. Met FCSB, het voormalige Steaua Boekarest, pakte hij de landstitel en Supercup en met Tottenham verloor hij in 2014/15 de finale van de EFL Cup. Hij werd in 2013 verkozen tot Roemeens Voetballer van het Jaar.