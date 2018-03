Wenger wekt medelijden: ‘Het is niet goed om hem zo te zien eindigen’

Na twee 0-3 nederlagen tegen Manchester City lijkt de positie van Arsène Wenger als manager van Arsenal inmiddels onhoudbaar te zijn geworden. Zo’n beetje iedere analist heeft inmiddels wel uitgehaald naar de Fransman en ook Harry Redknapp stelt dat het tijd is dat Wenger the Gunners verlaat.

“Ik denk dat hij geweldig is geweest voor Arsenal en dat hij een fantastische carrière heeft gehad. Het is sneu: het is een goede manager geweest voor Arsenal en heeft de nodige prijzen gewonnen”, zegt Redknapp tegenover talkSPORT. “Het is niet goed om hem zo te zien eindigen, maar ik denk dat het wel tijd is dat hij vertrekt. Wenger zou een aantal mooie maanden krijgen richting het einde van het seizoen, de fans zullen hem dan waarderen en hij zal zijn trots behouden. Arsenal kan zich dan alvast voorbereiden op volgend seizoen.”

“De club heeft zijn vertrek nodig en ik haat dat om te zeggen, want ik wil geen andere manager richting zijn ontslag praten. Maar de tijd is gekomen dat er iets moet veranderen”, concludeert de oefenmeester, die in september de laan uitgestuurd werd als manager van Birmingham City. Als opvolger van Wenger wordt Thierry Henry veelvuldig genoemd, maar Emmanuel Petit twijfelt of hij de juiste man is voor Arsenal.

“Hij heeft een standbeeld voor het stadion en profiteert ervan dat hij nog altijd geliefd is onder de fans. Na Ryan Giggs is hij de speler die de meeste impact heeft gehad op de Premier League. Dat laat zien dat hij nog altijd bij de mensen in hun gedachte is. Als je dan bedenkt dat hij ook een waanzinnige passie voor voetbal heeft, zou het een goede zet kunnen zijn”, zegt Petit in gesprek met SFR Sport. “Maar hij is een beginner. Hij is nu de derde assistent-bondscoach bij België. In de huidige staat heeft Arsenal een ervaren manager nodig die de club de juiste kant op brengt."