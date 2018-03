Braziliaans international naar Crystal Palace: ‘Ik ben blij om hier te zijn’

Diego Cavalieri is officieel speler van Crystal Palace. De 35-jarige doelman heeft een contract getekend tot de rest van het seizoen bij de club van Roy Hodgson. De Braziliaan werkte bij Liverpool al samen met de huidige manager van the Eagles.

Crystal Palace was vanwege de blessure van Julián Speroni op zoek naar een concurrent voor Wayne Hennessey en heeft die gevonden in Cavaliari, die sinds zijn vertrek bij Fluminense in januari zonder club zat. De drievoudig international kwam in dienst van Liverpool tot tien wedstrijden en speelde ook nog voor Palmeiras en Cesena.

“Ik ben erg blij om hier te zijn en train nu ook al een tijdje met de jongens mee”, aldus Cavaliari op de website van de nummer zeventien van de Premier League. “De atmosfeer in de kleedkamer is erg goed en ze hebben me erg goed ontvangen. Ik ben erg gelukkig met deze kans.” Crystal Palace neemt het maandag op tegen Manchester United en de kans is groot dat Cavaliari dan zijn debuut in de selectie zal maken.