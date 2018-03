Kluivert: ‘Ik wil zeker weten bij Ajax blijven, ook na 2019’

De supporters van Ajax hoeven zich geen zorgen te maken over een zomerse transfer van Justin Kluivert. De achttienjarige linksbuiten benadrukt voor de camera van FOX Sports dat hij zijn contract nog altijd graag wil verlengen.

Mino Raiola zei woensdag dat de onderhandelingen met Ajax voorspoedig verlopen, maar benadrukte in De Telegraaf wel dat zijn cliënt ‘een klein contractje’ heeft en ‘veel interesse’ uit het buitenland geniet. De huidige verbintenis van de international van Jong Oranje loopt in de zomer van 2019 af.

“Ja, tuurlijk. Ik wil hier zeker weten blijven. Ook na 2019”, reageert Kluivert. “Ja, ik s preek Raiola wel regelmatig. Hoe het ervoor staat? Dat houden we voor onszelf. Ik weet echt niet wanneer er witte rook is. Wat ik zeg: we houden het voor onszelf. Ajax weet het en wij weten het ook. Dat zijn de mensen die het moeten weten. Voor de rest niemand.”