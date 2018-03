‘Hij moet in andere duels dan tegen Ajax en Feyenoord ook de drive vinden’

PSV won vorige week met 1-3 van Feyenoord en vergrootte de voorsprong op Ajax daardoor naar zeven punten. Voor het eerst sinds begin december had trainer Phillip Cocu weer eens een basisplaats ingeruimd in een competitiewedstrijd voor Gastón Pereiro. De Uruguayaan betaalde het vertrouwen met een doelpunt en een assist terug.

“Pereiro speelde tegen Feyenoord een prima wedstrijd. Hij zal in andere wedstrijden dan tegen Ajax en Feyenoord ook de drive en motivatie moeten vinden om te presteren”, wordt Cocu tijdens de wekelijkse persconferentie geciteerd door de officiële kanalen van PSV. “Op de trainingen laat Pereiro zien dat hij scherp is en dat hij keihard werkt. Dat is voor mij een signaal dat er iets gaande is.”

De Eindhovenaren nemen het komende zaterdag op tegen FC Urecht en Cocu heeft in dat duel niet de beschikking over Hirving Lozano, Maximiliano Romero en Kenneth Paal. Volgens het Eindhovens Dagblad zal Cocu tegen de Domstedelingen dezelfde elf namen op het wedstrijdformulier zetten als vorige week in De Kuip. Het dagblad tekent uit de mond van de oefenmeester op dat PSV niet te lang heeft stilgestaan bij de overwinning in Rotterdam.

Vanaf dinsdag heeft de selectie van de Eindhovenaren de knop omgezet en zich volledig gefocust op het treffen met FC Utrecht. “Natuurlijk is het een mooi weekend geweest en geeft dat vertrouwen, maar de tijd van schouderklopjes ligt al achter ons. Als we morgen de wedstrijd in gaan met het idee dat we een fijn weekend hebben gehad en het idee dat het wel gaat komen, nou dan komt het dus niet”, stelt Cocu. “Het is onderhand afstrepen en aftellen. Iedere wedstrijd die we winnen, zijn we weer een stap dichterbij ons grotere doel.”