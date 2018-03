Mourinho: ‘We denken dat Zlatan hier in de zomer vertrekt’

Zlatan Ibrahimovic leek razendsnel hersteld te zijn van een zware knieblessure, maar kreeg een terugslag. De Zweed speelde voor het laatst mee in de wedstrijd tussen Manchester United en Burnley (2-2), op 26 december. Zijn contract bij the Red Devils loopt af en José Mourinho zegt op de wekelijkse persconferentie dat hij verwacht dat Ibrahimovic zal vertrekken.

“We denken dat Zlatan bezig is aan zijn laatste seizoen bij Manchester United. Verder is het een persoonlijke beslissing voor hem of hij nog verder gaat of besluit te stoppen. Hij heeft inmiddels wel het recht afgedwongen om zelf een beslissing te nemen over zijn leven. Zlatan is echt een fantastische speler en heeft schitterende carrière achter de rug, maar die vreselijke blessure kwam hier op het verkeerde moment”, wordt Mourinho geciteerd door onder meer de Daily Mirror en The Independent.

“Die blessure heeft gedwarsboomd dat hij hier een aantal prachtige jaren zou hebben. Dit seizoen is heel erg moeilijk voor hem”, vervolgt de Portugese manager van the Red Devils. “Hij is niet geblesseerd, maar hij voelt zich niet gelukkig en is er niet van overtuigd dat hij in de juiste vorm is om het team te helpen. Zlatan is zo’n eerlijke jongen en grote kampioen dat hij niet wil terugkeren voordat hij zeker weet dat hij een meerwaarde voor het team is. Hij werkt hard en hopelijk keert hij terug op het niveau waarop hij wel een positief antwoord geeft.”

Manchester United bezet momenteel de tweede plaats, met een voorsprong van zes punten op nummer vijf Chelsea. De bovenste vier in de Premier League plaatsen zich direct voor de Champions League. "Er staan alleen maar goede teams bovenin. In financieel opzicht maakt het niet uit of we als tweede of als vierde eindigen, want de nummer vier hoeft geen voorronde Champions League meer te spelen. Maar we willen natuurlijk zo hoog mogelijk eindigen en een plek in de top vier is al lastig genoeg."