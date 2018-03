Ontketende Messi treft favoriete tegenstander in Atlético Madrid

Door de remise van Barcelona tegen Las Palmas is de titelstrijd weer wat spannender geworden in LaLiga. De voorsprong van de koploper op Atlético Madrid bedraagt nog maar vijf punten en komende zondag staan de nummers één twee tegenover elkaar. Opta blikt vooruit op het duel in het Camp Nou, zondag vanaf 16.15 uur.

0 Barcelona heeft de laatste vijftien competitiewedstrijden tegen Atlético niet verloren, de beste ongeslagen reeks van Barcelona tegen de Madrilenen in LaLiga.

0 Barcelona is over alle competities gezien al zeventien wedstrijden ongeslagen tegen Atlético in het Camp Nou. In die duels scoorden de Catalanen slechts één keer niet; dat gebeurde in de strijd om de Supercopa in 2013.

0 Barcelona is al 29 competitiewedstrijden in eigen huis ongeslagen. Er werd hierin twee keer gelijkgespeeld: tegen Málaga en Getafe werd het in november 2016 en februari 2018 0-0.

0 Atlético verloor slechts één van de laatste 25 uitwedstrijden in LaLiga: in december werd het 1-0 tegen Espanyol.

0 Ernesto Valverde won over alle competities gezien slechts vijf van de 21 wedstrijden tegen Atlético. Die zeges werden allemaal in LaLiga-verband geboekt.

0 Diego Simeone won slechts twee van zijn 22 laatste ontmoetingen met Barcelona, maar verloor in LaLiga nog nooit tegen Valverde.

0 Atlético is over alle competities gezien de favoriete tegenstander van Lionel Messi. De Argentijn maakte 27 doelpunten tegen Atléti; tegen Sevilla trof hij 29 keer doel.

0 Luis Suárez is is in zes competitiewedstrijden tegen Atlético bij zes doelpunten direct betrokken geweest: drie treffers en drie assists.

0 Fernando Torres maakte in LaLiga enkel meer doelpunten tegen Villarreal dan tegen Barcelona: negen om acht. Zijn laatste LaLiga-treffer in het Camp Nou dateert echter van februari 2006, toen hij twee keer wist te scoren tegen Blaugrana.