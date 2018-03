Van Bronckhorst onder de indruk: ‘Dat gaat internationaal opvallen’

Dankzij een 3-0 overwinning op Willem II plaatste Feyenoord zich afgelopen woensdag voor de finale van de KNVB Beker. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Steven Berghuis, die een uitstekend seizoen doormaakt. Met zeventien doelpunten en twaalf assists in de alle competities trekt de vleugelaanvaller aandacht vanuit het buitenland, zo voorspelt trainer Giovanni van Bronckhorst.

“Dat gaat internationaal opvallen. Die spelers staan in de picture. De manier waarop hij speelt en scoort, is iets wat een team iets extra's geeft. Dat laat Berghuis bij ons zien. Ik weet niet welke stap hij kan maken”, wordt Van Bronckhorst gedurende de wekelijkse persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond en het Algemeen Dagblad. De oefenmeester is blij dat zijn ploeg erin geslaagd is om de finale van de KNVB Beker te bereiken, maar hij geeft toe dat de prestaties in de Eredivisie niet naar behoren zijn dit seizoen.

“Dat hoort niet bij Feyenoord. Daarentegen staan we in de finale van de beker. We zijn blij dat we een prijs kunnen pakken. Maar we beseffen ook dat het niet goed is in de competitie. Het interesseert me niet dat we de slechtst presterende landskampioen van Nederland zijn”, concludeert de oefenmeester, die van mening is dat zijn ploeg niet constant genoeg is. Van Bronckhorst is wel te spreken over Tonny Vilhena. “Men zei dat hij geen scorend vermogen heeft, maar dat heeft Vilhena de laatste maanden omhoog gekrikt.”

Nicolai Jörgensen lijkt sinds de winterstop hopeloos uit vorm en Van Bronckhorst ziet dat de Deense topschutter worstelt. “Hij is zoekende, maar hij stopt er heel veel energie in. Op het trainingsveld en in de wedstrijden. Alleen gaat het bij een spits vooral om scoren. Ik hoop dat hij er eerdaags weer eentje maakt om dat vertrouwen terug te krijgen”, aldus Van Bronckhorst. Zijn ploeg neemt het komende zaterdag op tegen NAC Breda en het meespelen van Karim El Ahmadi is twijfelachtig. Robin van Persie is wel beschikbaar voor het treffen in het Rat Verlegh Stadion.