Feyenoord wil herhaling van unicum uit 1991 voorkomen in Breda

Feyenoord boekte woensdag een 3-0 bekeroverwinning op Willem II en hoopt het goede gevoel van die zege mee te nemen naar Breda. Daar staat zaterdagmiddag namelijk de confrontatie met nummer vijftien NAC Breda op het programma. Opta blikt vooruit op het duel in het Rat Verlegh Stadion, zaterdag vanaf 20.45 uur.

o Feyenoord (verliespercentage van 52%) is samen met Ajax (verliespercentage van 69%) de enige ploeg waarvan NAC thuis in de Eredivisie vaker wel dan niet verloor.

o Vijf van de zes Eredivisiedoelpunten die NAC dit decennium maakte tegen Feyenoord kwamen uit een standaardsituatie (4 corners en 1 strafschop). Alleen het meest recente doelpunt van de ploeg uit Breda tegen Feyenoord kwam uit open spel.

o De laatste vier Eredivisiedoelpunten van NAC vielen allemaal in de laatste tien minuten van de wedstrijd. Geen team maakte in 2018 meer goals in de laatste tien minuten (4, net als AZ).

o Het Rat Verlegh Stadion zag dit seizoen meer Eredivisiedoelpunten dan elk ander stadion (46 - 19 van NAC, 27 van de bezoekers).

o Alleen Hakim Ziyech (94) ging dit seizoen meer succesvolle dribbels aan dan Manu García (88), terwijl van alle spelers met minimaal 50 succesvolle dribbels alleen Frenkie de Jong (90,3%) en Brandley Kuwas (75,2%) een hoger slagingspercentage hebben dan de Spaanse middenvelder (63,3%).

o De laatste twee Eredivisietreffers van Feyenoord tegen NAC werden gemaakt door Mitchell te Vrede, die in 87 Eredivisieduels tot 25 doelpunten kwam.

o Feyenoord wist nog niet te winnen van een promovendus dit Eredivisieseizoen. De enige keer dat de Rotterdammers in een heel seizoen zonder overwinning op promovendi bleven was in 1990/91.

o Feyenoord wist de laatste vier uitduels in de Eredivisie niet te winnen, de enige langere reeks onder Giovanni van Bronckhorst was in december 2015 - februari 2016.

o Feyenoord kwam in de laatste drie competitieduels slechts drie keer tot scoren, telkens was Tonny Vilhena doelpuntenmaker (2) of aangever (1).

o Karim El Ahmadi kan tegen NAC zijn driehonderdste Eredivisieduel spelen, slechts vier andere huidige Eredivisiespelers hebben dit aantal bereikt.