Monaco reageert op beschuldigingen: ‘We zijn niet verantwoordelijk'

Olympique Lyon bracht donderdagavond een statement naar buiten waarin de club zijn frustraties uitte over het naderende vertrek van Willem Geubbels. De zestienjarige aanvaller zou een contractvoorstel van les Gones naast zich neer gaan leggen om naar AS Monaco te vertrekken. De Monegasken reageren nu via officiële kanalen op de aantijgingen van Olympique Lyon.

“Vorige week heeft Ludovic Geubbels het bestuur van de club geïnformeerd dat zijn zoon het aanbod naast zich neer heeft gelegd en luistert naar een voorstel van een andere club, die ook uit Frankrijk lijkt te komen. Lyon is extreem teleurgesteld door de beslissing van Willem, die sinds zijn negende hier speelt en zich dankzij onze jeugdopleiding heeft kunnen ontwikkelen. De club heeft kennisgenomen van de beslissing van een zestienjarige speler die nog tot medio 2019 vastligt. De recente voorbeelden van Rachid Ghezzal en Jordy Gaspar met AS Monaco sporen Lyon aan om er alles aan te doen niet weer economisch en imago-technisch gestraft te worden”, liet Olympique Lyon weten.

“AS Monaco wil in eerste instantie duidelijk maken dat de club altijd handelt naar de regels en de keuze van de speler respecteert. Soms zien we ook ons eigen jeugdproducten naar andere clubs vertrekken. AS Monaco wil niet verantwoordelijk gehouden worden voor het vertrek van jeugdspelers bij Olympique Lyon”, laten de Monegasken nu in een reactie weten. “Ghezzal tekende in augustus 2017 een contract bij ons, terwijl hij al sinds juni transfervrij was. Gaspar weigerde al een contract bij Lyon en volgens de regels hebben wij hem in april 2017 pas een aanbod gedaan.”

“We bevestigen onze interesse in Geubels, zijn van plan contact op te nemen met Olympique Lyon en transparant over een transfer te praten. Terwijl veel jonge spelers ervoor kiezen om Frankrijk te verlaten, vinden wij het belangrijk om onze jeugdinternationals hier te houden. Zeker als er interesse is van buitenlandse topclubs”, besluit AS Monaco. Geubbels speelde dit seizoen vier wedstrijden in de hoofdmacht van Olympique Lyon.