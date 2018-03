Oud-spits Man United verloor vermogen: ‘Is het jou ook overkomen?'

Louis Saha was jarenlang een van de sterren van de Premier League en speelde bij onder meer Fulham, Everton, Manchester United en Tottenham Hotspur. De Franse oud-spits verdiende bakken met geld, maar verloor veel van zijn fortuin tijdens én na zijn carrière, zo geeft hij aan in gesprek met L’Équipe. In een uitgebreid interview waarschuwt Saha actieve voetballers dat ze verstandig met hun geld moeten omgaan.

De twintigvoudig international speelde tussen 2003 en 2012 in de Premier League en was lange tijd een van de best verdienende Franse atleten. Na zijn loopbaan ging het echter al snel mis met Saha, net als bij veel andere voetballers, zegt hij: "Slechte investeringen en niet kunnen nadenken over de lange termijn zijn de struikelblokken, want sporters hebben moeite om zich te realiseren hoe het leven er uiteindelijk uit gaat zien. Tegenwoordig is online gokken het grootste gevaar voor voetballers, omdat ze comfortabel vanuit hun eigen huis kunnen inzetten."

"Afgezien van de verslavingen, scheidingen, aasgieren en slechte investeringen is het gewoon ook een combinatie van factoren", vervolgt de voormalig topschutter. "Veel spelersvrouwen 'verdwijnen' wanneer hun man stopt met voetballen. Dat was ook bij mij het geval. Zelfs na tien of vijftien jaar hun vent steunen, zeggen ze op een gegeven moment: 'Ik ben nu veertig jaar oud, nu wil ik mijn eigen leven leiden. Doei!' Een scheiding betekent dan al snel de helft van je vermogen inleveren."

Saha vertelt over zijn eigen ervaringen, waarbij familie en zogenaamde vrienden veel van hem eisten op financieel gebied. "Wanneer je familie je om geld gaat vragen, wordt het eng. Ik kocht huizen, auto's… De mentaliteit die je op je twintigste hebt, is anders dan die op je dertigste. Ik kocht bijvoorbeeld drie huizen in zeven jaar tijd, maar ook nog een woning in Londen. Ik had het gewoon niet door, totdat ik zag dat ik op een gegeven moment dertigduizend euro aan water en elektriciteit moest betalen."

"De goede lessen van mijn ouders hebben me uiteindelijk er bovenop geholpen. Ik sprak destijds met William Gallas, Thierry Henry, Zinédine Zidane… En we zeiden allemaal tegen elkaar: 'Is het jou ook overkomen?' Toen had ik door dat sporters niet goed begeleid worden. Ze zijn omringd door mensen met slechte intenties, die alleen maar in je nabijheid zijn vanwege je geld", besluit Saha, die in 2013 Axis Stars opzette, een digitaal platform waarbij professionele atleten met elkaar in contact kunnen komen om te praten over hun problemen.