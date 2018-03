Klaassen al vijf maanden niet in selectie: ‘Hij oogt terneergeslagen’

Everton gaat zaterdag op bezoek bij Burnley en Davy Klaassen maakt opnieuw geen deel uit van de selectie van Sam Allardyce. De manager geeft op de persconferentie aan dat hij simpelweg keuzes moet maken en dat de 25-jarige Klaassen momenteel niet bulkt van het zelfvertrouwen, iets wat Allardyce overigens logisch vindt.

“We geven Klaassen zo nu en dan een wedstrijd, maar hij traint wel gewoon iedere dag met het eerste elftal mee. Maar als hij traint, dan oogt hij een beetje terneergeslagen. Zoals iedere speler neerslachtig zou zijn die zich in de positie van Klaassen zou bevinden”, zo wordt Allardyce geciteerd door de Engelse media.

“We hebben de selectie flink verkleind waardoor we nu nog maar drie, vier spelers hebben die de selectie niet halen. Eerder waren dat er acht of negen. Het aantal is dus gereduceerd, maar er zijn dus nog wel een paar spelers die we moeten frustreren”, besluit de coach. Klaassen kwam dit seizoen dertien keer in actie in het eerste van the Toffees.

De laatste wedstrijd die de zestienvoudig international van Oranje speelde, was die tegen Apollon Limassol op 7 december. In die Europa League-wedstrijd (0-3 winst) deed Klaassen negentig minuten mee. De laatste keer dat hij voor een Premier League-treffen in de selectie van de club uit Liverpool zat, was op 22 oktober tegen Arsenal (2-5 verlies).