‘Hij bewees zijn veerkracht door zijn carrière in Nederland te lanceren’

Anthony Limbombe blijft langer bij Club Brugge. De club uit de Pro League maakt bekend dat de 23-jarige aanvaller zijn tot medio 2020 doorlopende contract met twee seizoenen heeft verlengd en nu dus tot 2022 vastligt in het Jan Breydelstadion.

Limbombe kwam in de zomer van 2016 voor tweeënhalf miljoen euro over van NEC en was sindsdien goed voor zes doelpunten en twaalf assists in zestig wedstrijden. Eerder kwam de voormalig jeugdinternational van België uit voor KRC Genk en Lierse SK. “Ik ben zeer gelukkig dat ik voor twee seizoenen kan bijtekenen. Het doet deugd dat het bestuur, de staf en de hele ploeg vertrouwen hebben in mij en dit tonen met deze contractverlenging”, zegt hij.

“Vorig seizoen had ik enkele moeilijkere maanden met mijn blessure maar ik ben terug op niveau gekomen dankzij de steun van de hele club. Dit jaar voel ik mij fysiek top en het voelt goed om dit te kunnen tonen op het veld. We hebben dit jaar als team al mooie dingen bereikt maar zijn er nog lang niet, al moeten we niemand vrezen en er vol voor blijven gaan.” Koploper Club neemt het zaterdagavond op tegen nummer zes KV Kortrijk.

“Deze contractverlenging is een beloning voor de evolutie die Anthony doormaakt”, zegt algemeen directeur Vincent Mannaert. “Als jonge Belg bewees hij zijn veerkracht door in Nederland zijn carrière te herlanceren en ook bij Club heeft hij het niveau snel opgepikt. Hij heeft alles wat een moderne flankspeler nodig heeft. Snelheid, uithoudingsvermogen, een individuele actie en ook nog eens scorend vermogen.”