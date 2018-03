Oude bekende weigerde BVB na ontslag Bosz: ‘Veel aanbiedingen gehad’

Ottmar Hitzfeld ziet zich niet net als Jupp Heynckes terugkeren in het profvoetbal. De voormalig trainer van onder meer Bayern München en Borussia Dortmund zei afgelopen november dat laatstgenoemde club zich niet had gemeld bij hem om de ontslagen Peter Bosz op te volgen. Nu geeft de Duitser aan dat BVB wel degelijk bij de oude bekende was uitgekomen.

"Er was contact, ja. Ik heb even gepraat met BVB, maar ik was niet lang in gesprek met ze", aldus de 69-jarige Hitzfeld, die met de Duitse topclub in 1997 de Champions League won, in gesprek met Sportbuzzer Fantalks 3.0. "Ik heb altijd al veel aanbiedingen gehad, uit binnen- en buitenland. Maar nee, dat overweeg ik niet meer."

Hitzfeld heeft veel respect voor Heynckes, die wél besloten heeft op oudere leeftijd aan de slag te gaan, namelijk bij Bayern. "Als je naar zijn uitspraken kijkt, dan is het eigenlijk wel duidelijk dat hij na dit seizoen stopt. Als hij mij advies zou vragen, zou ik zeggen: 'Jupp, vergeet niet: het leven is te kort om stress op te zoeken.' De verwachtingen voor volgend seizoen zullen namelijk weer hoog zijn."