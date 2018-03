Nederlander 'de volgende Giggs': 'Ik zei gelijk: 'We moeten hem halen''

Tahith Chong weet veel mensen te imponeren bij Manchester United. De achttienjarige Nederlander maakte in de zomer van 2016 de overstap van Feyenoord naar de Engelse grootmacht en weet sindsdien indruk te maken op spelers en staf. Ook Clayton Blackmore, voormalig jeugdcoach bij the Red Devils, is lovend over de buitenspeler.

Blackmore was tussen 2010 en 2017 werkzaam in de academie van United en was een van de mensen die Chong wist te overtuigen de stap naar de Premier League-club te maken. De oud-verdediger zegt dat Chong indruk maakt met zijn spel, zeker gezien het feit dat de jongeling lange tijd kampte met blessureleed: "Het moment dat ik hem voor het eerst zag, zei ik gelijk: 'We moeten hem halen.'"

"Degene die het dichtst bij Ryan Giggs is gekomen, was Ángel Di Maria, maar Louis van Gaal zette hem niet op de juiste positie", aldus Blackmore tegenover Manchester Evening News. "Hij (Chong, red.) kan de volgende worden. Hij speelt op de vleugel en kan goed dribbelen met de bal, net als Ryan. Hij doet het goed sinds hij is hersteld van de blessure. Hij kan het echt gaan redden, maar dan moet hij geen blessures krijgen of de verkeerde mensen tegenkomen."