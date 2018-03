Ten Hag geeft signaal af: ‘Wij hebben hem niet voor niets gewisseld’

Justin Kluivert is momenteel in onderhandeling met Ajax over een contractverlenging, maar Erik ten Hag vindt dat de jongeling zich niet moet laten afleiden door de perikelen. Vrijdag op de persconferentie laat de oefenmeester van huidige nummer twee van de Eredivisie weten dat Kluivert zich louter moet focussen op zijn spel.

"Voor het contract heeft hij een zaakwaarnemer (Mino Raiola, red.), die is met Marc Overmars (directeur spelersbeleid, red.) in gesprek. Ik heb het er wel met hem over, maar we hebben het vooral over het verbeteren van Justin en het team", citeert Ajax Showtime. Kluivert speelde tegen ADO Den Haag (0-0) een mindere wedstrijd, erkent Ten Hag.

"Wij hebben hem niet voor niets gewisseld, maar we hadden lang vertrouwen dat hij ook in die wedstrijd een moment zou hebben. Dat liet hij zien in de afgelopen weken, dus hij verdient ook om de kans te krijgen om het verschil te maken. Het is een hele jonge speler, met veel rendement de laatste weken, maar afgelopen zondag was hij wat minder."