‘Mourinho overweegt bod op Portugese uitblinker in Championship’

Rúben Neves kan promotie maken. De twintigjarige middenvelder doet het uitstekend bij Wolverhampton Wanderers en staat volgens El Gol Digital in de belangstelling van Manchester United. José Mourinho overweegt naar verluidt serieus om een bod uit te brengen op de twintigjarige Neves.

Neves maakte afgelopen zomer voor circa twintig miljoen euro de overstap van FC Porto naar Wolverhampton en heeft een flinke bijdrage geleverd aan de positie waarop the Wolves staan in de Championship. Neves speelde 32 wedstrijden voor de koploper en was daarin goed voor vier doelpunten.

Neves wordt door Mourinho gezien als mogelijke opvolger van Ander Herrera, die niet zeker is van een basisplaats op Old Trafford en belangstelling geniet van diverse partijen. Het is niet bekend hoeveel Neves zou moeten kosten, maar hij heeft bij Wolverhampton Wanderers nog wel een contract dat tot de zomer van 2022 doorloopt.