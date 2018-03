Ten Hag ziet twee opties voor De Jong: ‘Hij vulde het fantastisch in’

Erik ten Hag geeft FC Utrecht meer kans op een goed resultaat tegen PSV dan Feyenoord in het duel met de Eindhovenaren afgelopen zondag, zo laat de oefenmeester van Ajax weten op de persconferentie. "Dat had ik vooraf ook wel voorspeld, dat PSV daar ging winnen. Dat had ook te maken met de prioriteit die Feyenoord legde bij de wedstrijd tegen Willem II."

"Ik was bij Utrecht afgelopen maandag en ze hebben er vertrouwen in", vervolgt de voormalig trainer van de Domstedelingen. "Maar de statistiek is heel slecht. Utrecht heeft in de competitie, in de beker wel, nog nooit gewonnen in Eindhoven. Ze zijn denk ik aan een heel goede reeks bezig, dus die zullen daar voor een verrassing kunnen zorgen", wordt Ten Hag geciteerd door onder meer Voetbal International.

Ten Hag, die nog steeds gelooft in het achterhalen van het 'bovenmatige presterende PSV', geeft aan dat Lasse Schöne weer is teruggekeerd. "Dat ziet er positief uit voor zondag. Klaas Jan Huntelaar stroomt vandaag weer deels in", aldus Ten Hag, die het zonder de geblesseerde Frenkie de Jong moet doen. "Joël Veltman kan naar het centrum en we hebben ook Rasmus Kristensen en Maximilian Wöber nog."

"De vervanger wordt waarschijnlijk Wöber of Kristensen", zegt Ten Hag. "Het is heel vervelend, vooral voor hem (De Jong, red.). Hij vulde zijn positie fantastisch in. Defensief stond het goed en aanvallend had hij goede impulsen." De oefenmeester verwacht een lastige wedstrijd tegen Vitesse: "Vitesse is een heel goede subtopper. Een stugge ploeg. Ze hebben een goede organisatie."