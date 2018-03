De Jong staat open voor terugkeer: ‘Dat is ook zeker een optie’

Komende zaterdag neemt Hamburger SV het op tegen FSV Mainz 05 en de thuisploeg moet winnen om de kans op lijfsbehoud te vergroten. Voor Nigel de Jong is de confrontatie extra speciaal, aangezien de 33-jarige middenvelder tussen 2006 en 2009 actief was voor die Rothosen: "Het is een finale voor HSV", aldus De Jong.

"Als ze verliezen, staan ze tien punten achter op ons. Dan wordt het heel erg moeilijk", benadrukt de routinier in gesprek met de Hamburger Morgenpost. De Jong baalt dat HSV de laatste jaren kwakkelt. "Ik hoop dat we niet de laatste tien duels van het grote HSV in de Bundesliga gaan zien. Maar misschien moet er iets negatiefs gebeuren om juist sterker te worden."

“Misschien is dat moment nu aangebroken en misschien doet een degradatie HSV juist goed", aldus De Jong. Rafael van der Vaart liet bij Sport 1 weten dat hij een terugkeer bij HSV wel ziet zitten, zowel op sportief als op zakelijk vlak. Van der Vaart ziet HSV nog steeds als zijn oude liefde en De Jong kan zich vinden in de woorden van zijn voormalig ploeggenoot. De middenvelder staat ook open voor een terugkeer.

"Het zou kunnen dat ik weer in Hamburg ga spelen." Het contract van De Jong loopt na dit seizoen af en het kan zo zijn dat De Jong zijn carrière afsluit in Duitsland. Dat de middenvelder, die al een autobedrijf in Hamburg heeft, na zijn loopbaan blijft wonen in Duitsland, is dan ook een optie: "Dat is ook zeker een optie voor mijn tijd na mijn carrière."