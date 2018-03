‘Steunpilaar van ADO heeft topclubs in Serie A voor het uitkiezen’

Wilfried Kanon lijkt de clubs voor het uitkiezen te hebben. De 24-jarige centrale verdediger van ADO Den Haag staat volgens Calciomercato namelijk in de belangstelling van vijf topclubs uit de Serie A, te weten Lazio, Fiorentina, Napoli, Internazionale en AC Milan.

De 27-voudig international van Ivoorkust wordt als een interessante optie beschouwd en niet in de laatste plaats omdat hij op slechts anderhalf miljoen euro wordt getaxeerd. Mocht Kanon, die nog tot medio 2022 vastligt in het Cars Jeans Stadion, naar Italië vertrekken, dan keert hij daarmee na zes jaar terug naar dat land.

Kanon speelde van 2010 tot 2012 voor Empoli en via Gloria Bistrita en Corona Brasov kwam hij in de zomer van 2013 in Den Haag terecht. De linkspoot speelde tot dusverre 85 officiële wedstrijden voor het team van trainer Alfons Groenendijk en was daarin goed voor twee doelpunten en drie assists.