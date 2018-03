Tweevoudig Europa League-winnaar verscheurt contract in China

Stéphane Mbia kan buiten de transferperiodes om op zoek naar een nieuwe club. Hebei China Fortune maakt via blogdienst Weibo bekend het contract van de 31-jarige verdedigende middenvelder uit Kameroen te hebben ontbonden.

Mbia maakte in de winter van 2016 voor zes miljoen euro de overstap van Trabzonspor naar Hebei en speelde 41 wedstrijden voor de club uit China. Daarin kwam de 67-voudig international tot 10 doelpunten. Het is niet bekend of Mbia reeds concrete opties heeft om zijn carrière te vervolgen.

“Ik bedank de club voor deze fantastische ervaring. Ik bedank ook de supporters voor hun onvoorwaardelijke steun en liefde de afgelopen twee seizoenen. Ik wens de club en de fans een geweldig seizoen toe”, reageert Mbia, die eerder ook nog voor onder meer Sevilla, Olympique Marseille en Stade Rennes speelde.

Mbia vierde zijn grootste successen met Sevilla, want met de club uit Andalusië won hij in de seizoenen 2013/14 en 2014/15 de Europa League. Met l’OM sleepte hij ook diverse prijzen in de wacht: de landstitel, driemaal de Coupe de la Ligue en één keer de Trophée des Champions. Met Stade Rennes won hij eerder de Intertoto Cup.