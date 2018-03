‘De Vrij hakt knoop door en is rond met Internazionale’

Stefan de Vrij is volgens Corriere dello Sport akkoord over een toekomstig dienstverband bij Internazionale. De verdediger van Lazio weigerde zijn contract bij de Romeinse club te verlengen en kan zich zodoende na de zomer bij een andere club melden. Volgens de Italiaanse krant heeft Inter al een persoonlijk akkoord met De Vrij bereikt.

Niet alleen De Vrij, maar ook Kwadwo Asamoah, die komende zomer uit zijn contract loopt bij Juventus, is persoonlijk rond met i Nerazzurri. Spelers en club zijn het eens geworden over de contractduur, de salarissen en de commissies, zo klinkt het. Van een definitieve deal is nog geen sprake, aangezien de Chinese eigenaar Suning nog akkoord moet gaan.

Volgens Corriere dello Sport bestaat er dus nog een kleine kans dat De Vrij en Asamoah voor een andere club kiezen, maar dat deze mogelijkheid ook niet waarschijnlijk is. De Vrij zei eerder via Instagram dat hij het jammer vindt Lazio te verlaten: "Het is een erg moeilijke periode vol geruchten geweest, die nu uitkomt op een punt dat niemand heeft gewild. Helaas zijn we er door verschillende oorzaken niet in geslaagd om een voor alle partijen bevredigend akkoord te vinden."

Inter is al druk bezig om de selectie voor volgend seizoen vorm te geven. Trainer Luciano Spalleti zou bijvoorbeeld kunnen rekenen op de komst van aanvaller Lautaro Martinez van Racing Club en ook Kevin Strootman zou op de radar staan. Inter zou bereid zijn om 32 miljoen euro op tafel te leggen voor Strootman, wiens contract in Rome doorloopt tot de zomer van 2022.