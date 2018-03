‘Ik weet niet of top-drie gaat komen, maar bij Feyenoord pas ik echt wel’

Sean Klaiber draait een goed seizoen bij FC Utrecht. De verdediger annex middenvelder ziet zichzelf nog wel een stap naar de Nederlandse top maken, zo geeft hij aan in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Moderne, dynamische backs zijn interessant voor grotere clubs", aldus de 23-jarige pupil van Jean-Paul de Jong.

"Op het middenveld mis ik het overzicht, heb ik het spel niet voor me", vervolgt Klaiber. "Maar als ik er moet spelen, doe ik het zonder morren, hoor. Waar ik mezelf in de toekomst zie? Ik weet niet of de top-drie gaat komen, maar bij een club als Feyenoord pas ik echt wel. En Duitsland of Engeland, daar denk ik aan qua offensieve speelstijl."

Ondanks dromen over de toekomst verlengde Klaiber onlangs bij de Domstedelingen. "Mijn contract liep volgend jaar af. Dan ga je toch dubben. Blijven is altijd mijn insteek geweest, maar het is lekker nu alles rond is. Ik wilde ook per se dat Utrecht aan me kan verdienen als ik ooit wegga. Laat clubs die me willen hebben maar voor me betalen. Utrecht heeft ook veel in mij geïnvesteerd."