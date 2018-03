Feyenoord tegen NAC: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstelling

Na de thuisnederlaag tegen PSV van afgelopen zondag hoopt Feyenoord in de Eredivisie weer op een overwinning. Die zege moet er komen tegen NAC Breda, de ploeg die eerder dit seizoen nog tot ieders verbazing met 0-2 won in De Kuip. De Rotterdammers hebben dus nog wat recht te zetten tegen de ploeg van Stijn Vreven. Er wordt in ieder gevoel met een goed gevoel afgereisd naar het Rat Verlegh Stadion, daar afgelopen woensdag de finale van de KNVB Beker werd bereikt.

“Het winnen van de KNVB Beker maakt het seizoen niet goed”, zei Steven Berghuis na de 3-1 overwinning op Willem II afgelopen woensdag. Het is een uitspraak waar veel Feyenoorders zich in zullen kunnen vinden. Na het behaalde kampioenschap hoopte iedereen in Rotterdam dat de ploeg van Giovanni van Bronckhorst dat kunstje zou herhalen. Al snel werd duidelijk dat het er niet meer in zit en inmiddels zijn de doelstellingen bijgesteld. "De derde plaats wordt moeilijk, maar we gaan wel voor die vierde plaats”, aldus aanvoerder Karim El Ahmadi. De achterstand op nummer vier FC Utrecht bedraagt twee punten. Bij een overwinning op NAC zou de vierde plek ingenomen kunnen worden, want Utrecht wacht zaterdag de zware uitwedstrijd tegen koploper PSV.

Blessures Feyenoord

Van Bronckhorst moet het zaterdagavond in het Rat Verlegh Stadion doen zonder Sam Larsson en Jeremiah St. Juste. Eerstgenoemde raakte een medio februari geblesseerd tegen FC Groningen en is nog altijd niet inzetbaar. St. Juste is onlangs geopereerd aan zijn schouder en komt de rest van het seizoen niet meer in actie. El Ahmadi is een twijfelgeval, zo liet Van Bronckhorst vrijdag weten op de persconferentie.

Schorsingen Feyenoord

Jan-Arie van der Heijden is er tegen NAC niet bij. De centrumverdediger pakte tegen PSV zijn vijfde gele kaart van het seizoen en is daardoor automatisch geschorst.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord

Eerder dit seizoen was het met name in de achterhoede nog puzzelen voor Van Bronckhorst, maar inmiddels heeft hij keuze genoeg. Omdat alleen St. Juste ontbreekt door een blessure moet hij keuzes maken in zijn achterhoede. Ridgeciano Haps stond tegen Willem II weer in de basis en liet zich van zijn goede kant zien. Verwacht wordt dat hij ook tegen NAC aan de aftrap verschijnt. Op de rechtsbackpositie kreeg Kevin Diks woensdag nog de voorkeur boven Bart Nieuwkoop. Laatstgenoemde mocht een kwartier voor tijd nog wel invallen, maar waarschijnlijk krijgt Diks tegen NAC opnieuw de voorkeur. Van der Heijden wordt naar verwachting vervangen door Eric Botteghin.

Van Bronckhorst heeft geen reden tot wisselen en dat zou erop wijzen dat Robin van Persie zaterdagavond in de basis verschijnt. De trainer zei na het duel met Willem II immers dat hij de routinier vaker wil gaan gebruiken. "We gaan Robin vanaf nu vaker in actie zien. Voor mij is daar geen twijfel over mogelijk”, aldus Van Bronckhorst bij FOX Sports. “Hij moet echter wel goed naar zijn lichaam luisteren, maar daar praten we samen veel over dus dat komt wel goed.”

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Jones; Diks, Van Beek, Botteghin, Haps; El Ahmadi, Van Persie, Vilhena; Berghuis, Jörgensen, Boëtius.

Vermoedelijke opstelling NAC Breda: Bertrams, Sporkslede, Mets, Marí, Angelino, García, Nijholt, El Allouchi, Ambrose, Te Vrede, Agyepong

Feyenoord – NAC Breda eerder dit seizoen

Het werd een legendarische avond voor de bezoekers uit Breda. De promovendus bracht Feyenoord de eerste thuisnederlaag in de Eredivisie sinds ruim anderhalf jaar toe. Het was voor NAC tevens de eerste zege ooit in De Kuip in competitieverband. De thuisploeg was voor eigen publiek dan wel de bovenliggende partij, de achterhoede van NAC stond als een huis. Uit het niets zorgde Giovanni Korte voor de 0-1 na een half uur spelen. Michiel Kramer kreeg daarna dé kans op de gelijkmaker, maar hij faalde vanaf de strafschopstip. Invaller Thomas Enevoldsen profiteerde vervolgens vlak voor tijd van een enorme blunder van Brad Jones en bepaalde de eindstand op 0-2.

Statistieken NAC Breda – Feyenoord

O Feyenoord (verliespercentage van 52%) is samen met Ajax (verliespercentage van 69%) de enige ploeg waarvan NAC thuis in de Eredivisie vaker wel dan niet verloor.

O Vijf van de zes Eredivisiedoelpunten die NAC dit decennium maakte tegen Feyenoord kwamen uit een standaardsituatie (4 corners en 1 strafschop), alleen het meest recente doelpunt van de ploeg uit Breda tegen Feyenoord kwam uit open spel.

O Het Rat Verlegh Stadion zag dit seizoen meer Eredivisiedoelpunten dan elk ander stadion (46: 19 van NAC, 27 van de bezoekers).

O Feyenoord wist nog niet te winnen van een promovendus dit Eredivisie-seizoen; de enige keer dat de Rotterdammers in een heel seizoen zonder overwinning op promovendi bleven was in 1990/91.

O Feyenoord wist de laatste vier uitduels in de Eredivisie niet te winnen, de enige langere reeks onder Van Bronckhorst was in december 2015 tot februari 2016 (G1, V4).