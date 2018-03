‘We doen niet onder voor de topclubs, tegen Ajax waren we heel dicht bij’

AZ presteert dit seizoen uitstekend. De Alkmaarders bezetten de derde plek in de Eredivisie en nemen het in de finale van de KNVB Beker in april op tegen Feyenoord. John van den Brom is de gevierde man bij AZ. Men is tevreden over de werkwijze en prestaties van de trainer en hij verwacht dan ook dat hij snel bijtekent: "Het is een formaliteit."

Van den Brom zegt in gesprek met De Telegraaf dat hij al in de voorbereiding van het seizoen merkte dat hij een bijzondere selectie tot zijn beschikking had: "In de zomer was ik tot de conclusie gekomen dat ik vorig jaar niet veel was opgeschoten en daarom heb ik met mijn assistenten Arne Slot en Leeroy Echteld een plan gemaakt om de mensen meer te vermaken. Wij hebben voortdurend bijgestuurd in de manier van spelen en gedrag."

De oefenmeester erkent dat AZ nog wel moet presteren in de topduels: "Tegen Feyenoord waren we kansloos, maar tegen Ajax en PSV hadden we een punt kunnen pakken. We komen steeds dichterbij, het is nu nog een kwestie van er van overtuigd zijn dát er iets valt te halen", aldus Van den Brom, die zegt dat het seizoen geslaagd is als er iets tastbaars is behaald: "Dat kan de beker zijn of de tweede plaats."

Fredrik Midtsjö onderstreept tegenover Voetbal International de woorden van Van den Brom: "Als wij bij AZ ons niveau halen, doen we niet onder voor de traditionele topclubs. Vlak voor de winterstop waren we er tegen Ajax heel dicht bij. Ik had die wedstrijd niet het idee dat wij minder waren. De duels met PSV en Feyenoord waren vroeg in het seizoen, inmiddels hebben we flinke progressie geboekt. Ik verheug me op de returns."